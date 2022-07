Ilary Blasi "rovina" Francesco Totti: "Quanti zeri ha l'assegno", cifre-choc

13 luglio 2022 a

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno trovato l’accordo economico dopo aver annunciato la fine del loro matrimonio. A riportarlo è Il Messaggero, secondo cui l’ex capitano della Roma verserà ogni mese alla conduttrice di Mediaset un assegno di mantenimento a diversi zeri. Inoltre Ilary rimarrà nella casa coniugale, assieme ai tre figli Christian, Chanel e Isabel.

L’accordo sarebbe stato raggiunto in via stragiudiziale e dovrebbe essere perfezionato nelle prossime 24 ore: con tale procedura Totti e la Blasi ottengono lo status di separati in breve tempo, senza dover passare per il tribunale. “I coniugi - spiega Il Messaggero - assistiti dai loro rispettivi tempi, con questa procedura invece “i coniugi, assistiti dai loro rispettivi legali, stabiliscono l’affidamento dei figli minori, le disposizioni di carattere patrimoniale, chi dovrà provvedere al mantenimento e in quale misura. Una volta raggiunto l’accordo, viene sottoposto all’autorizzazione del pubblico ministero e poi trasmesso dagli avvocati all’anagrafe comunale per la ratifica”.

Inoltre dalle indiscrezioni emerge che Totti abbia accettato di liquidare alla ormai ex moglie le sue due partecipazioni societarie, entrambe al 90%, nella Number Five srl e nella Società sportiva Sporting Club Totti. Per la parte restante del patrimonio, i due ex coniugi sono in separazione dei beni.

