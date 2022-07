Vittorio Sgarbi, la foto rubata: chi è questa donna, dov'erano. Tam tam impazzito

24 luglio 2022 a

Il matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco è stato uno degli eventi vip più chiacchierati ma tenuti riservati di questa estate. L'attrice ciociara è convolata a nozze lo scorso 22 luglio nella fiabesca cornice del Castello di Odescalchi, sul lago di Bracciano. Massima riservatezza, come detto: nessuno dei diretti interessati ha pubblicato foto o video della cerimonia, tanto meno dell'abito da sposa (dettaglio che come ovvio attira la curiosità di fan e semplici curiosi). A "sgarrare" è stato solo uno degli invitati, il dentista dei vip Emanuele Puzzilli, che ha pubblicato una foto "rubata" proprio della sposa, per la gioia dei suddetti curiosoni.

La coppia è solidissima: Manuela e Giovanni stanno insieme da ben 12 anni, hanno avuto insieme Mattia, nato nel 2014, e il matrimonio non è propriamente un "colpo a sorpresa" né un "colpo di testa", ma semplicemente il suggello a una relazione che aveva visto già prime nozze ufficiose nel 2013, a Las Vegas.





Eppure, qualcosa dalla festa è filtrato. Una foto, pubblicata su Instagram da Nathalie Caldonazzo, attrice e soubrette ex concorrente del Grande Fratello Vip e grande amica della Arcuri. L'ex storica compagna del mai dimenticai Massimo Troisi, tra le sue stories su Intagram, ha condiviso un selfie con Vittorio Sgarbi, anche lui tra gli ospiti insieme ad altre personalità di rilevo come Giovanni Malagò, presidente del Coni, e il produttore Alberto Tarallo. E la faccia soddisfatta di Vittorio è tutto un programma: il party è riuscito alla perfezione.