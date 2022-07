Alba Parietti, l'incubo della mitomane napoletana che si propone agli autori tv

Ivan Rota 27 luglio 2022 a

a

a

Da mesi, una signora napoletana piuttosto in carne ed esibizionista, di mezza età e dall’aspetto ordinario, tenta di emulare Alba Parietti ridicolizzando se stessa sui social, ma stalkerizzando la conduttrice con allusioni continui, insulti, telefonate a chiunque abbia la disgrazia di intercettarla. La sua aspirazione era essere Alba Parietti, ma mancandole il fisico e il talento, anche qualche neurone, ha dovuto ripiegare su un lavoro comune che le va stretto.

Sui social da mesi commenta ossessivamente, compulsivamente, al limite della patologia, ogni cosa che la Parietti fa, ne imita atteggiamenti, pose, telefona a chiunque abbia la disgrazia di conoscerla, per gettare discredito, improvvisa esibizioni grottesche. Con comizi su Facebook, addirittura si propone ad autori e programmi come sua sostituta scatenando imbarazzi e ilarità.

Seppur divertita, pare che ultimamene la paziente e ironica Alba si sia scocciata e abbia messo in mano al suo avvocato tutto il materiale e stia pensando a una denuncia per stalking da quando la rabbia della signora è diventata giornaliera e incontenibile alzando i toni con insulti e coinvolgendo amiche e nipoti più qualche fake di supporto per infangare la Pariettona. E cercando il quarto d’ora di celebrità che forse avrà con una denuncia. Infatti Alba la prende ridendoci su e affidando tutto a polizia postale e legali di serie A. Per il momento la signora stalker ha fatto solo figuracce, in futuro potrebbe compromettere anche il lavoro che lei definisce “serio “. Il successo e la visibilità logorano chi non ce li ha…