Francesco Totti e Noemi Bocchi, foto inequivocabili: come sono stati beccati

Francesco Totti paparazzato ancora. L'ex capitano della Roma è stato beccato sotto casa della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Totti, dopo la separazione da Ilary Blasi, ha tentato in tutti i modi di allontanare i rumors. Senza però riuscirci. Anche il tentativo di muoversi in moto, con tanto di casco, non l'ha salvato dai paparazzi di Chi. Il settimanale mostra infatti nuove foto. Gli scatti risalgono a venerdì mattina quando Totti usciva dal cancello di casa della nuova compagna. Nel frattempo l'ormai ex moglie era a Sabaudia nella villa sul mare con i figli. Proprio qui i due si sono incontrati in un "faccia a faccia gelido" per darsi il cambio.

Nelle foto, oltre a Totti, si vede la Bocchi uscire dallo stesso portone dell'ex calciatore qualche manciata di minuti prima. La ragazza si è diretta prima in un centro estetico poi in alcuni negozi per acquistare scarpe e borse. Già la sera prima, verso le 21.30, Totti era stato avvistato mentre entrava dal cancello di Noemi.

Nel frattempo, alcune persone vicine alla Blasi spiegano che "Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero".