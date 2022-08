Noemi Bocchi "era in spiaggia. E poi...": pesantissimi sospetti su Francesco Totti

05 agosto 2022 a

a

a

Ormai è noto: Noemi Bocchi ha deciso di trascorrere le sue vacanze a San Felice Circeo. Stando a vari rumors la nuova fiamma di Francesco Totti avrebbe affittato un appartamento in un residence della zona. L'ex calciatore della Roma invece dimora poco più in là, a Sabaudia. Totti, dopo un fugace passaggio di chiavi con l'ex moglie, trascorre giorni di relax in compagnia dei suoi figli nella sua villa sul lungomare pontino.

Fin qui nulla di strano se non fosse che stando al Messaggero Noemi per tre anni ha sempre trascorso il Ferragosto in Costa Smeralda. Come mai allora cambiare proprio questa estate? Per i più maliziosi la Bocchi avrebbe preferito rimanere vicina al suo nuovo amore. Non è un caso che Noemi sarebbe stata "prelevata" da un tender e portata su uno yacht ormeggiato al largo, dove la ragazza si sarebbe fermata qualche ora per poi tornare a riva.

Il dubbio non può che essere il seguente: che a bordo ci fosse Totti? L'ex capitano della Roma è al momento assieme ai due figli Isabel e Christian. Con lui non c’è Chanel che sta trascorrendo qualche giornata di mare con le amiche. Ma non solo, perché Totti è sempre rimasto con gli amici, anche in vacanza.