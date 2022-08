Aurora Ramazzotti: "Sbagliano con la mano", la frase a luci rosse

08 agosto 2022 a

Aurora Ramazzotti non usa giri di parole. Sempre diretta, questa volta usa i social per dare una lezione di educazione sessuale. E in una delle sue stories, la Ramazzotti ha parlato del rapporto tra uomini e donne soprattutto nei preliminari. In un siparietto apparso su Instagram, la Ramazzotti imita gli uomini che sarebbero convinti di sapere dove si trova il clitoride, ma di fatto sollecitano tutt'altro.

"Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito" scrive la filgia di Michelle Hunziker sul video dove affronta il tema e, subito dopo, dà una lezione di comunicazione alle donne che si intreccia appunto con l'educazione sessuale.

"Ok, fa ridere ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia", afferma la Ramazzotti nella sua storia successiva, puntando il dito contro le donne che a suo dire sarebbero colpevoli della stessa loro insoddisfazione sessuale perché spesso hanno paura di parlare e dire ai propri uomini che stanno sbagliando qualcosa in fatto di sesso. Infine l'appello nel video: "Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace", sottolinea, Aurora, "così facendo, aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore".