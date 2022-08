Blasi-Totti, la confessione di Maria De Filippi: "Nella vita..."

13 agosto 2022 a

a

a

Maria De Filippi si racconta. In una lunga intervista la conduttrice di Canale 5 parla di sé ma anche degli ultimi gossip dell'estate. Tra questi la fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti. "Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!", ha confessato a Oggi.

Noemi Bocchi "incinta" di Francesco Totti: l'ultima spiazzante indiscrezione

Poi, tornando alla sua vita privata, la De Filippi non ha nascosto di avere "corazze". Queste però non le permettono sempre di tutelarsi dagli ostacoli. Come la morte, trent'anni fa, del padre: "Un lutto mai superato - lo ha descritto -. Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati… Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco".

"La ho vista. E...": Ilary Blasi, la pesantissima testimonianza di Signorini

Un altro ostacolo che dovette affrontare nel suo percorso fu la diagnosi di un polipo alle corde vocali. Anche in quel caso la De Filippi decise di reagire: "Andai in tilt e feci centinaia di chilometri per essere visitata in pieno agosto da uno dei più grandi luminari in materia. Per fortuna era una patologia benigna ma potenzialmente pericolosa se avessi continuato a fumare. Decisi di colpo di smettere". Infine, un pensiero non è potuto che andare a Maurizio Costanzo. Il giornalista ha sempre desiderato che Maria, in punto di morte, gli tenesse la mano. Ma lei ad oggi ha detto di non sentirsela: "Non credo ce la farò".