"Ilary Blasi beccata con lui": la voce bomba, perché ora cambia tutto

Ilary Blasi e Francesco Totti sono, loro malgrado, il gossip dell’estate. Dopo l’annuncio della fine del matrimonio, i due sono oggetto di continue indiscrezioni e voci, nel tentativo di ricostruire l’intera vicenda della loro rottura e soprattutto le loro attuali frequentazioni sentimentali. Subito dopo l’annuncio della separazione, per la conduttrice di Mediaset si era parlato di un flirt con Luca Marinelli e anche con Antonino Spinalbese.

Entrambi i nomi dovrebbero essere privi di fondamento, mentre le ultime indiscrezioni sembrano essere più “corpose": la Blasi si sarebbe invaghita di un uomo che è un personal trainer nonché un pr. “Lui si chiama Cristiano Iovino - è quanto riporta The Pipol Gossip - è tra i pierre più noti della Capitale. In passato anche amico di Francesco Totti. In questo ultimo mese è lui che consola Ilary Blasi, in modo amichevole, dopo la separazione con l’ex marito. Iovino, in passato, ha avuto un flirt con l’ex tronista Sabrina Ghio e l’influencer Giulia De Lellis. È stato anche l’ex storico di Zoe Cristofoli, oggi compagna di Theo Hernandez del Milan”.

Ovviamente anche su questo nome non vi è alcuna conferma o smentita, dato che la Blasi ha scelto il profilo basso, fatta eccezione per gli scatti che pubblica sui social ma che riguardano se stessa e di certo non altri uomini, dato che la rottura con Totti è ancora caldissima.