Noemi Bocchi, "dove l'hanno vista entrare": cosa sta succedendo con Totti

Ormai sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che la frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi vada avanti da un po’. Non è chiaro se quella dell’ex capitano giallorosso sia la “scappatella” che ha provocato la crisi con Ilary Blasi oppure sia una reazione a qualcosa fatto dalla ormai ex moglie: il gossip è scatenato a riguardo e le voci che girano dicono tutto e il contrario di tutto.

Il patto segreto di Totti con Noemi Bocchi: cosa nascondono a tutti

Questa settimana a fare scalpore è stata un’indiscrezione piuttosto pesante: è stato avanzato il sospetto che la nuova fiamma di Totti sia addirittura incinta. “La notizia ha fatto tremare la terra sotto i piedi anche a quei fan che avevano continuato a difendere in tutti i modi il Pupone - si legge sul Messaggero - ma la notizia si è rivelata una bufala, secondo quanto capito il gossip era partito da una semplice visita che Noemi avrebbe fatto in una clinica romana”.

"La ho vista. E...": Ilary Blasi, la pesantissima testimonianza di Signorini

La Bocchi è infatti stata vista entrare alla Mater Dei e subito qualcuno ne ha approfittato per mettere in circolazione la voce sulla gravidanza. Intanto nelle ultime ore si parla anche di un presunto flirt che Ilary Blasi avrebbe da tempo: “Lui si chiama Cristiano Iovino tra i pierre più noti della Capitale. In passato anche amico di Francesco Totti. In questo ultimo mese è lui che consola Ilary Blasi, in modo amichevole, dopo la separazione con l’ex marito”.