Patrizio Rispo, il dramma dell'attore di Un posto al sole: "Ho un tumore"

Patrizio Rispo, storico protagonista di Un posto al sole, su Rai3, ha un cancro alla prostata. Lo ha scoperto dopo l'esame del Psa che è risultato alto: "Vista questa anomalia ho subito iniziato ad approfondire e dopo numerosi altri accertamenti mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata in fase iniziale, localizzato nella zona apicale della ghiandola. C'era poco da fare, mi dissero i medici, il tumore andava operato", ha raccontato a OK Salute e Benessere. Ma le cose si sono messe male: "Sono stato ricoverato per l'intervento. Quel giorno, però, è accaduta una cosa curiosa: ero già sul lettino della sala operatoria quando è mancata la corrente elettrica e i medici sono stati costretti a posticipare l’intervento nel pomeriggio. Ho atteso paziente, ma anche al secondo tentativo, niente". Quindi l'operazione è stata spostata "nei giorni immediatamente successivi. Quella corrente saltata non era forse un segno del destino? Così, dopo queste riflessioni, ho deciso di annullare l’intervento e di sottopormi a nuovi esami".

"Per sei anni mi sono sottoposto con rigorosa costanza ai controlli periodici, fino a quando, cinque mesi fa, uno degli esami di routine ha evidenziato un cambiamento nelle caratteristiche iniziali del mio tumore. È stato in quel frangente che il professor di Lauro ha deciso di sottopormi a un'operazione, avvalendosi di una nuova tecnologia non invasiva a ultrasuoni focalizzati che ha permesso di eliminare, in una sola seduta operatoria, i tessuti cancerosi, senza la necessità di ricorrere successivamente alla radioterapia".

I prossimi mesi saranno quindi decisivi per delineare il decorso della malattia.