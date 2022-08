Ilary Blasi, la voce terremoto: come vuole umiliare Francesco Totti

17 agosto 2022 a

a

a

Ilary Blasi regolerà i conti con Francesco Totti. La conduttrice sarebbe intenzionata a raccontare tutta la verità su quanto accaduto tra lei e il marito. In questi giorni si susseguono le indiscrezioni su un presunto tradimento da parte di Ilary con Cristiano Iovino, il casus belli che avrebbe innescato la lite furibonda prima della separazione. Adesso però, secondo i bene informati, ci sarebbe l'intenzione da parte della Blasi di raccontare tutto davanti alle telecamere in una lunga intervista a Verissimo con Silvia Toffanin.

Il retroscena bomba: cosa ha trovato Totti sul cellulare di Ilary, cambia tutto

A riportare l'indiscrezione è stato il Corriere che di fatto spiega la strategia di Ilary in questi giorni: "Probabilmente questo continuo reportage della conduttrice dell’Isola dei Famosi […] pare rientrare in una precisa strategia, forse studiata a tavolino con la sua agente Graziella Lopedota detta Il Generale: massimizzare la propria immagine di donna comunque bella, felice, realizzata e piena di vita, anche senza l’ingombrante ex intorno, per poi affrontare lo show down finale".

"Per Francesco...": la rivelazione della D'Amico su Totti e Blasi, il retroscena

Insomma tutto sarebbe pronto per lo scontro definitivo tra i due. In mezzo i figli che devono fare i conti con questa situazione. Di sicuro Totti e Blasi non troveranno una tregua in tempi brevi e le indiscrezioni parlano di avvocati impegnati nel corso di tutta l'estate per definire i termini della separazione.