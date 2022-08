Ambra Angiolini, Allegri addio. Dove e con chi l'hanno beccata

22 agosto 2022 a

Mentre Massimiliano Allegri viene paparazzato con la sua nuova fiamma Nina Lange Barresi a Lugano, in Svizzera, la sua ex, Ambra Angiolini è stata immortalata a Stromboli a distanza di quasi due mesi dall'incendio, sviluppatosi sul set della fiction Protezione civile, che ha distrutto gran parte della macchia mediterranea dell'isola.

L'attrice, protagonista della serie tv, è sbarcata insieme a due componenti della produzione. Alcuni residenti l'hanno vista in contrada di Piscità, impegnata a ripulire dai detriti la casa di una amica dopo la recente alluvione. Il fiume di fango che ha invaso il paese sarebbe stato causato proprio dal dilavamento della montagna in seguito all'incendio che ha bruciato la vegetazione. "Siamo venuti qui per aiutare", ha detto Ambra.

Quando è divampato l’incendio sul set di Protezione Civile, la Angiolini non era a Stromboli ma subito dopo ha raggiunto l’isola, sempre per dare un aiuto concreto. "Sono qui con la gente dell’isola a dare una mano. Sul set in quel momento non c’ero ma, le assicuro, non è stata una notte facile", aveva detto l'attrice. L'incendio, che potrebbe essere stato indirettamente una concausa del devasto del nubifragio, è scoppiato dopo che la produzione aveva acceso sull’isola un fuoco che serviva per le riprese e che poi, a causa di un forte scirocco, è stato impossibile da domare.