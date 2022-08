Chiara Ferragni e Fedez, "non approvo": il video che fa infuriare la mamma

22 agosto 2022 a

Il “tramonto magico” immortalato a Ibiza da Fedez e Chiara Ferragni ha scatenato delle polemiche. A volte il tempismo è tutto, anche nel scattare foto apparentemente innocue da condividere con i propri follower. È infatti ancora fresco lo sconcerto per la morte di un giovane, che nel tentativo di recuperare lo smartphone della fidanzata è caduto dallo sperone Altar Knotto, sull’Altopiano di Asiago, mentre lei era intenta a scattare selfie.

Fedez e la Ferragni si sono arrampicati per una foto: la vista è sicuramente mozzafiato, però in molti li hanno rimproverati perché considerati troppo spericolati. Non avevano imbracature ma almeno erano insieme a una guida. Ciò non toglie che per alcuni il gesto è stato inutilmente estremo e pericoloso, mentre per altri c’è un problema di tempismo, con la tragedia avvenuta qualche giorno fa che è ancora fresca nella memoria collettiva.

Sulla questione a sorpresa è intervenuta anche la madre dell’imprenditrice digitale, Marina Di Guardo. La quale non ha gradito i rischi che sua figlia e il marito hanno corso per uno scatto: “L’ho visto e non ho approvato - ha scritto su Instagram in risposta alla foto - troppo alla sperandio… senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”.