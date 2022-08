Michelle Hunziker, addio a Giovanni Angiolini? "Ecco come stanno le cose"

29 agosto 2022 a

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono già arrivati al capolinea? Secondo le indiscrezioni riportate da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, durante la puntata di Morning News i due si sono lasciati. Ma secondo il settimanale DiPiù le cose non stanno così. Secondo alcuni amici della coppia contattati dalla redazione, la conduttrice svizzera e il chirurgo sardo, in verità, "si amano come non mai". Non solo. Sempre secondo fonti vicine ai due. "Giovanni vuole aprire uno studio medico tutto suo anche a Milano, dove già presta alcune consulenze, per stare più spesso accanto a Michelle.”

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono conosciuti nel 2018, quando la showgirl era ancora felicemente sposata con Tomaso Trussardi, padre delle due figlie Sole e Celeste. Michelle all'epoca stava lanciando la sua nuova linea di prodotti di bellezza e voleva iniziare con Angiolini una collaborazione. "Lui aveva perso completamente la testa per lei, ma non voleva in alcun modo interferire con il matrimonio di Michelle", rivelano ancora gli amici dei due. Poi però, come ben sappiamo, la Hunziker e Trussardi si sono lasciati e Michelle ha cominciato la relazione con il chirurgo. La loro storia a quanto pare non è affatto finita. "Lui vuole fare le cose sul serio con lei".