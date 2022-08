Gerry Scotti, "quando Ilary Blasi era una letterina...": rivelazione-bomba su Totti

29 agosto 2022 a

Un retroscena inedito quello raccontato da Gerry Scotti in un'intervista a Panorama: il conduttore - che torna oggi su Canale 5 con Caduta Libera - ha parlato della relazione ormai finita tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In particolare ha raccontato un aneddoto risalente a quando conduceva Passaparola e la Blasi era una delle "letterine" della trasmissione, insieme ad altri volti noti come Silvia Toffanin, Alessia Mancini, Alessia Ventura, Alessia Fabiani. Fu proprio in quel periodo, infatti, che due iniziarono a frequentarsi.

"Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell'ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa - ha raccontato Gerry -. Mi giro e gli dico: 'E tu chi sei?'. 'Francesco' mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. 'E che ci fai qui?'. 'Aspetto Ilary'".

Poi, senza nascondere un certo affetto per la coppia, il conduttore ha detto: "Ho vissuto la nascita della loro storia d’amore come un fratello maggiore e come tutti speravo che il loro sogno durasse per sempre, ma ci sono passato anche io dal divorzio e so che significa quando la vita decide per noi".