Ilary Blasi, gli amici di Noemi: "Ecco come stanno davvero le cose"

La storia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe assumere contorni diversi. Finora si è pensato che Noemi Bocchi potesse essere la causa della fine del matrimonio tra il Pupone e Ilary, ma a quanto pare le cose stanno in un altro modo. A confermarlo sono gli amici di Noemi Bocchi che per la prima volta parlano e raccontano cosa è successo davvero. Il settimanale Di Più ha infatti raccolto le confidenze di chi conosce la ragazza, di chi le sta vicino da diversi anni.

A quanto pare Noemi non si considera la causa scatenante della rottura. Anzi, secondo quanto raccontano i suoi amici, vorebbe uscire allo scoperto e finirla col profilo basso che l'ha portata a nascondersi nelle ultime settimane.

Ma Totti al momento non cede. Non vuole che la Bocchi esca allo scoperto. Sempre gli amici parlano di un Totti molto riservato che nel pieno di questa tempesta matrimoniale non se la sente di vivere la relazione alla luce del sole. Insomma bisognerà attendere qualche tempo per capire che piega prenderà questa storia. Ma di sicuro l'appuntamento con i legali per definire la separazione non lascia tranquillo l'ex capitano della Roma.