Michelle Hunziker, Trussardi l'ha dimenticata? Con chi è stato pizzicato in barca

08 settembre 2022 a

a

a

Tomaso Trussardi ha già dimenticato Michelle Hunziker? L'imprenditore è stato beccato in compagnia di Ruzwana Bashir, ceo e cofondatrice di una piattaforma di viaggi. I due sono stati fotografati su uno yacht in Costiera Amalfitana dal settimanale Diva e Donna. La manager è considerata tra i giovani più influenti al mondo. E non solo: è stata nominata anche una delle donne imprenditrici più promettenti. Nelle foto pubblicate dalla rivista, tra i due sembrano esserci complicità e grandi sorrisi.

Aurora Ramazzotti incinta, Signorini: "Solo dopo ho scoperto che...": una drammatica ammissione

Lei, considerata pure un’icona di stile, era sdraiata sullo yacht mentre parlava con Tomaso. In un altro momento - come riporta TgCom24 - si è dedicata anche a Odino, il levriero dell’imprenditore, concedendogli coccole e attenzioni. Insieme a Tomaso Trussardi, comunque, ci sarebbero stati anche i suoi amici. Assieme avrebbero trascorso qualche giorno di vacanza tra Sorrento, Capri, Ischia e Ponza. L'ex moglie, quindi, è già un lontano ricordo? Stando a indiscrezioni, lei non lo avrebbe dimenticato e - dopo il flirt con Giovanni Angiolini - vorrebbe riavvicinarsi al marito.

Trussardi, però, non avrebbe ancora digerito la storia d’amore tra la Hunziker e il chirurgo sardo. Per questo non si sbilancerebbe. Si tratta, comunque, solo di indiscrezioni, nulla di certo. Ad alimentare le voci secondo cui Michelle vorrebbe ritornare assieme all'imprenditore ci sono delle foto e dei video in cui la showgirl indosserebbe la fede nuziale.