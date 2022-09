Venezia, Angela Caloisi si abbassa e... Disastro sul red carpet in mondovisione

09 settembre 2022 a

a

a

Angela Caloisi è una delle fortunate influencer che sono state invitate alla mostra cinematografica di Venezia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata chiamata in qualità di ambassador di GHD e per presenziare alla prima visione del film “L’immensità”. Arrivata come tutti a bordo del taxi acquatico, al momento di scendere la Caloisi è stata vittima di disavventura particolare.

Elisabetta Gregoraci, reggiseno in pizzo e...: fa impazzire tutto Venezia

Sarà forse stata l’emozione per essere in procinto di sfilare su un prestigioso red carpet, calpestato in questi giorni da celebrità mondiali del calibro di Brad Pitt, Kate Blanchett e Ana de Armas, fatto sta che a un certo punto l’influencer ha perso un anello di diamanti, che le è scivolato nel canale. Nel video pubblicato da lei stessa la si vede affacciarsi verso l’acqua nel tentativo disperato di scorgere l’anello, ma ovviamente non c’era nulla che potesse fare per recuperarlo. Sui social gli utenti hanno scherzato parecchio su quanto accaduto.

Penelope Cruz, il décolleté esplode sul red carpet: clamoroso a Venezia | Guarda

Lo stesso ha poi fatto la Caloisi, anche se sul momento deve essere stato brutto perdere un anello del genere. Tra l’altro uno dei commenti che più ha avuto successo è “la leggenda narra che lo abbia ritrovato Basciano e il resto è storia”: il riferimento è all’ex gieffino che ha fatto la proposta di matrimonio a Sophie Codegoni proprio sul red carpet di Venezia.