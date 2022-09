Francesco Totti, drammatico sfogo: "Ilary con lui? Non mi fate dire il nome"

11 settembre 2022 a

a

a

Francesco Totti usa modi schietti e chiari per parlare di quello che sta passando dopo la separazione da Ilary Blasi. Usa parole forti che lasciano intendere quanto possa essere doloroso separarsi da una donna con cui ha condiviso 20 anni della sua vita: "Questa storia per me non è gossip. Questa storia per me è carne e sangue. C’è di mezzo la mia vita. Ci sono di mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo. E c’è un amore durato vent’anni. Tutto mi sarei aspettato, tranne che finisse così".

Clamoroso, Totti vuota il sacco: "Vi dico cosa è successo davvero con Ilary". L'sms choc sul cellulare

Ma a testimoniare la gravità della situazione e tutto l'imbarazzo che Totti si porta dentro è un aspetto non secondario nella lunga intervista rilasciata al Corriere. Totti non riesce nemmeno a pronunciare il nome dell'amante di Ilary: "Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto".

"Quando è morto mio padre, Ilary...": la rivelazione velenosissima di Totti

Poi svela il contenuto dei messaggi scovati sul cellulare: "Qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me". Ferite queste con cui ha dovuto fare i conti. E con le quali probabilmente dovrà convivere a lungo, nonostante la vicinanza di Noemi Bocchi.