Sonia Bruganelli criticata: lei ironizza su Totti-Blasi e spunta una pesante accusa

Il botta e risposta a distanza tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha scatenato parecchio clamore. In particolare, sono alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex calciatore a sollevare il chiacchiericcio. Il fu capitano della Roma ha accusato l'ex moglie di essere andata "a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore".

Parole che hanno fatto sorridere Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, quest'ultima a sua volta finita nella bufera. L'imprenditrice ha infatti ripreso una battuta del marito secondo cui "dopo 'La guerra dei Roses' abbiamo 'La guerra dei Rolex' cit. Paolo Bonolis". Apriti cielo. Tanti i commenti critici alla Bruganelli, che comunque non le ha mandate a dire. "Badate al vostro di matrimonio va, che sta incollato solo per questioni burocratiche", ha tuonato un utente mentre Sonia replicava: "Impazzisco". E ancora, un'altra utente: "Voi state insieme solo per convenienza, lo abbiamo capito tutti". "Ma 'per convenienza' di chi? - ha risposto ancora -. Se fosse reciproca convenienza (con tutte le accezioni del caso) a chi disturberebbe? A te?".

Qualche giorno fa la Bruganelli aveva svelato il segreto del loro matrimonio longevo: "Sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita".