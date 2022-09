Ilary Blasi, Alessia Solidani? "Copertura perfetta": ciò che pochi sanno sull'amica intima

12 settembre 2022 a

Alessia Solidani è la “terza persona” che secondo Francesco Totti faceva da tramite tra Ilary Blasi e l’altro uomo. Si tratta della parrucchiera della conduttrice di Mediaset, nonché di una delle sue più care amiche: il loro sodalizio va avanti ormai da vent’anni. La Solidani gode infatti della fiducia totale della Blasi, al punto da affidarle anche la sua presunta vita amorosa fuori dal matrimonio.

Tra l’altro a livello lavorativo l’hair stylist è ormai al top da anni: oltre ai vari saloni sparsi in punti strategici di Roma, può vantare clienti del calibro di Sabrina Ferilli e Michelle Hunziker. La Blasi la porta con sé in ogni trasferta lavorativa e spesso anche in vacanza: ciò significa anche che offre una “copertura” ideale nella presunta frequentazione extra-coniugale intrapresa da Ilary e scoperta dall’ex capitano giallorosso. Stando alle indiscrezioni, sarebbe stata la Solidani a presentare alla Blasi l’uomo misterioso dei messaggi scoperti sul telefono da Totti.

Si tratterebbe di Cristiano Iovino, un personal trainer muscoloso e tatuato: risponderebbe all’identikit tracciato dall’ex calciatore, che non ha voluto fare il nome ma ha parlato di un uomo molto distante da lui. Attualmente Iovino è rientrato a Milano, dove è subito corso in palestra. La Solidani avrebbe favorito la relazione clandestina tra lui e Ilary, facendo da tramite nello scambio di messaggi.