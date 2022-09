Fuori dal Coro, Giordano: "Ecco Antonio e Felicetta", che lezione a Totti e Blasi

14 settembre 2022 a

a

a

Tutti parlano della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, anche Mario Giordano. Il giornalista, nella puntata di Fuori dal Coro di martedì 13 settembre, esordisce con il gossip sulla bocca di tutti: i presunti tradimenti all'interno della coppia. "Vi siete interessati tutti - spiega il conduttore di Rete 4 - ed è normale, perché quello di Totti e la Blasi è il sogno di una famiglia, di un amore felice, ma anche i dubbi, i sospetti e l'amore che si trasforma in un tradimento".

"Chi fa soldi sugli immigrati": scacco matto, lo scoop di Mario Giordano

Giordano ricorda l'intervista rilasciata dall'ex calciatore della Roma e le accuse all'ex moglie, che invece avrebbe rubato i suoi preziosi Rolex. Ma la domanda che il giornalista rivolge ai suoi telespettatori è: "Si può essere fedeli?". A rispondere ci pensa una coppia: Antonio e Felicetta, ospiti che Giordano definisce "speciali". Sono loro a spiegare il segreto per un matrimonio duraturo.

"Brutta put***a", cosa gli tira addosso: l'abusivo brutalizza la giornalista di Giordano | Video

"Bisogna perdonare - commenta Antonio che è assieme a Felicetta da ben 51 anni -. Io di lei ho spiato solo dove mette i soldi". Tra loro non ci sono segreti, ma alla domanda di Giordano se in caso di tradimento riuscirebbero a perdonare, entrambi non hanno dubbi: "È difficile". Per questo, meglio evitare le corna.