Elisabetta Canalis senza reggiseno: nudo integrale, ecco la foto rimossa

Elisabetta Canalis censurata su Instagram per una foto che la ritrae, di profilo, a seno nudo, con indosso solo dei jeans. È la stessa showgirl a rivelarlo, con un commento sotto la stessa foto pubblicata sempre sul social dal fotografo che l'ha scattata, Andrea Varani: "A me l'ha bannata", ha scritto la Canalis. Come è noto, Instagram ha una politica molto stringente sulle nudità, eppure Andrea Varani è riuscito a raggirare la norma mascherando, con un piccolo segno nero, il capezzolo del seno della modella che, evidentemente, si intravedeva.

Le censure ad opera di Instagram sono state spesso oggetto di critiche, in quanto vietano la pubblicazione di capezzoli femminili (se non in allattamento) ma non i capezzoli maschili in vista. E questo ha fatto scatenare i movimenti femministi secondo cui il gesto "rispecchia la cultura maschilista.

Dal canto suo, Instagram spiega le sue ragioni: "Sappiamo che talvolta le persone desiderano condividere immagini di nudo artistiche o di natura creativa, ma per diversi motivi non è consentita la pubblicazione di contenuti di nudo su Instagram. Sono inclusi le foto, i video e altri contenuti creati con strumenti digitali che mostrano rapporti sessuali, genitali e primi piani di fondoschiena nudi. Sono comprese inoltre alcune foto con capezzoli femminili in vista, tranne che nel contesto di allattamento al seno, parto e momenti successivi al parto, situazioni correlate alla salute (ad es. in seguito a una mastectomia, sensibilizzazione sul cancro al seno o chirurgia di conferma del genere) o atto di protesta".