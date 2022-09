Totti-Blasi, bomba-Paola Ferrari: "Lo so per certo", ora si capisce tutto...

28 settembre 2022 a

a

a

La fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi continua a essere uno dei principali argomenti di discussione quando si parla di gossip. Anche Alberto Matano è tornato a occuparsi della questione a La vita in diretta, e lo ha fatto con un elemento nuovo aggiunto da Paola Ferrari, che ha praticamente lanciato un vero e proprio scoop.

"Lo ho fatto davanti ai figli": Totti, una bomba su Ilary Blasi

La giornalista Rai ha infatti assicurato di sapere com’è nata la crisi tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice di Mediaset: “Tutto inizia quando lui lascia il calcio. Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a giocare a Miami con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. Lei si è opposta perché voleva restare in Italia, perché tiene giustamente molto al suo lavoro, ma non gli ha lasciato spazio. Non gli ha lasciato quello spazio in quel momento difficile per lui. Lei è andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto: da qui è partita la crisi”.

"È arrivato il momento di dire tutto": Cassano svela la lite (furibonda) con Totti

“Queste sono solo ipotesi”, ha dichiarato infastidita Anna Pettinelli, ma la Ferrari ha subito replicato: “Non sono ipotesi ma dati certificati”. Intanto Totti ha appena festeggiato il 46esimo compleanno con un gruppo ristretto di amici e soprattutto con Noemi Bocchi, con la quale si è reso protagonista di un bacio. Alla cena hanno partecipato anche i figli Cristian e Chanel.