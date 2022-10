Aurora Ramazzotti incinta, sfregio di Selvaggia Lucarelli: "Solo al Sud?"

Francesco Fredella 03 ottobre 2022 a

Ora nel mirino di Selvaggia Lucarelli finisce anche Aurora Ramazzotti, che è in dolce attesa di un bel maschietto. L'anticipazione bomba, nei mesi scorsi, era arrivata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. E solo poche ore fa la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha annunciato il sesso del bebè insieme al suo fidanzato, Goffredo Cerza. Ma sembra che tutto ciò non sia piaciuto alla Lucarelli.

“Baby shower? Per fortuna dicevamo che queste cose c’erano solo al Sud”, tuona la giudice di Ballando con le stelle. A lei, in definitiva, non è piaciuto il party così virale sui social. Si tratta di un modo singolare per annunciare il sesso del nascituro, in un momento di grande gioia della coppia. "Ma vi ricordate quando dicevamo che queste cose giusto nel Sud succedevano?”, continua la Lucarelli.

Intanto, non arrivano ancora foto dell'evento. “Domani verranno pubblicate tutte le foto dell’evento”, dice la figlia di Eros, con quest'ultimo che si è commosso - alcune settimane fa - in occasione dell'evento all'Arena di Verona durante il quale ha dedicato una canzone ad Aurora. "Volevamo condividere quest’emozione incredibile", assicura Aurora. E ora cosa accadrà? Risponderà alla Lucarelli? Il commento appare abbastanza sui generis, ma fa parte del gioco dei social.