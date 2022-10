Belen Rodriguez, "donna potente, ma...": il pesante retroscena

Francesco Fredella 08 ottobre 2022 a

Belen Rodriguez si racconta nel nuovo numero di Gente, che è in edicola da pochi giorni. La showgirl argentina, che è tornata in tv con Le Iene, programma in onda su Italia 1, anche come inviata, dice: “No, non mi sento una star, ma una donna potente. Sono molto determinata e di solito ottengo ciò che voglio, ma non per capriccio, perché mi impegno sempre al massimo. E ho consapevolezza dei miei limiti. So cosa potrei fare e cosa no. Non potrei mai condurre un programma da sola. Non mi si addicono ruoli istituzionali, attenzione ai tempi, alla scaletta. Ma funziono in trasmissioni in cui si può portare un po’ di leggerezza ai telespettatori, riesco a trasmettere positività”.

Belen Rodriguez sta vivendo un bel momento professionale e svela di avere un sogno: lavorare con Michelle Hunziker. “Siamo molto amiche e affiatate, potremmo funzionare in Tv”, dice. A Le iene, però, ha esordito con una nuova veste.

È molto legata ai “problemi psicologici che stanno affrontando molti giovani. "Tutto questo lungo periodo di pandemia”, racconta. Belen, che rivela di essersi affidata a uno psicologo “in un momento in cui non stava bene”, dice di volersi occupare di tematiche così importanti.