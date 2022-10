Francesco Totti, clamoroso indiscreto: dove va, Ilary umiliata

Francesco Fredella 11 ottobre 2022 a

Francesco Totti cambia vita e anche casa. Sembra, da rumors, che il Pupone sia pronto ad andare a convivere con Noemi Bocchi. Occhi puntati sulla prima udienza della causa di divorzio tra Totti e Ilary Blasi. Insomma, dopo una vita passata all'Eur, l'ex campione giallorosso si trasferisce nel quartiere super chic di Vigna Clara. Lì, secondo rumors, avrebbe preso casa con Noemi Bocchi (la sua nuova fiamma). Insomma, si tratta di una notizia-bomba che arriva subito dopo la separazione tra Totti e la Blasi: la notizia sta monopolizzando l'attenzione mediatica dalla scorsa estate.

Ma la telenovela continua. Adesso, Totti e Ilary devono fare i conti non solo con l'impatto mediatico del divorzio e con la causa di divorzio, che presto verrà discussa in tribunale (si parla della prima udienza fissata per il 14 ottobre). Vent'anni di amore. Tutto finito, anche sui giornali. Loro regnano nel silenzio, ma alcuni amici dell'ex coppia hanno spifferato al settimanale DiPiù che Totti e Ilary non si rivolgono la parola. Eppure, inutile negarlo, lei qualche giorno fa l'aveva menzionato in un tag su Instagram davanti a un negozio di Rolex con tanto di scena ad effetto. L'ex Capitano della Roma ha fatto pulizia sul suo account Instagram.

La rivelazione choc degli amici: "Cosa fanno se si devono dire qualcosa"

Sempre sul settimanale DiPiù, alcuni amici dell'ex coppia, fanno sapere che per quanto riguarda i figli "si scrivono su WhatsApp". Poi l'indiscrezione bomba sul messaggero di oggi: Totti avrebbe portato via un centinaio di paia di scarpe della sua ex moglie. Sarà vero? E poi, per Totti, arriva il momento di fare un po' di pulizia sui social. Cosa accade? Il Pupone smette di seguire le sorelle di Ilary Blasi, Silvia e Melory, e i rispettivi mariti Ivan e Tiziano. Eppure tra loro c'era un rapporto di lavoro: Silvia gestiva la sua comunicazione mentre il compagno Ivan gestiva una delle società di Totti.