Striscia la notizia, "io sto sopra": Totti, bomba al veleno su Ilary Blasi

Tapiro d'oro per Francesco Totti dopo le ultime notizie sulla separazione da Ilary Blasi. Valerio Staffelli di Striscia la Notizia lo ha raggiunto di persona per consegnarglielo e, scherzando, gli ha detto: "Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo... Lei è della Magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi". Il riferimento è ai Rolex che la conduttrice avrebbe portato via all'ex, stando al racconto fatto dallo stesso Totti.

Alle provocazioni ironiche dell'inviato del tg satirico, l'ex capitano della Roma ha risposto: "Dici, eh? Vediamo...". Poi, quando Staffelli gli ha chiesto se gli dessero più fastidio gli sfottò dei laziali o i post social di Ilary, Totti ha replicato in maniera distaccata: "Io non guardo niente, sto sopra le parti". Intanto, pare che venerdì prossimo, 14 ottobre, si debba tenere la prima udienza della separazione tra Totti e la Blasi. Le parti legali si affronteranno dopo le reciproche accuse.

Il servizio di Striscia la Notizia con la consegna del Tapiro d'oro a Francesco Totti andrà in onda - come riporta Leggo - nella puntata del tg satirico di domani, mercoledì 12 ottobre, alle 20.35 su Canale 5.