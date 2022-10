Le Iene, "sesso in camerino": Cecilia Rodriguez e Moser, scandalo a Mediaset

Francesco Fredella 12 ottobre 2022 a

I segreti più intimi, anche molto hot, di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia è nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip (lei era fidanzata con Francesco Monte e tutto sembrava un fuoco di paglia, ma si è rivelato vero amore). A Le Iene Cecilia e Ignazio si sottopongono a un servizio in cui parlano di sesso. Abitudini, fantasie, ritmo. Non sono gli unici, ma con loro spuntano anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Alessandro Cecchi Paone e il suo giovane fidanzato Simone e infine due nonni influencer: Faustino e Maria.

Cecilia e Ignazio parlano senza problemi della loro intimità. Due rapporti a settimana e molti segreti hot sotto le lenzuola. Il posto più strano dove l'hanno fatto? Nei camerini di Mattino 5 all'inizio del loro rapporto. E poi un attimo di sensualità: a lei piacciono gli occhi di Ignazio, a lui il fondoschiena. Mai un tradimento. Nemmeno nel pensiero. E chi prende l'iniziativa? I due raccontano che a volte basta un gesto per far scoppiare la scintilla. Posizione preferita? "Quella che piace al lupo", dice una Cecilia molto maliziosa. E poi aggiunge: "La pecorella!". I due, a quanto pare, non hanno mai avuto periodi di crisi da quando si sono conosciuti nella casa più spiata d'Italia.