Totti, sfregio definitivo a Ilary Blasi: in questa foto con Noemi

Ogni giorno la vicenda di Francesco Totti e Ilary Blasi, e quindi la loro separazione, diventa virale con tantissime novità. La spifferata arriva dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha "pizzicato" Totti e Noemi Bocchi al ristorante insieme a Roma (al ristorante Assunta Madre). Entrambi avevano lo stesso anello al dito.

Secondo il settimanale di Signorini si tratterebbe di "una promessa giunta dopo dieci mesi d’amore”. In altre parole: un fidanzamento ufficiale a tutti gli effetti. La loro storia è nata sotto mentite spoglie e poi, dopo l'annuncio della separazione da Ilary, Totti ha di fatto ufficializzato tutto. Senza troppi giri di parole. Sembra che l'ex capitano della Roma abbia preso casa a Vigna Clara: quartiere chic della Capitale, lasciando l'Eur (a Roma sud).

Negli scatti del settimanale Chi si può notare un Francesco Totti sereno più che mai. Sembra che abbia trovato finalmente un po' di pace dopo la tempesta mediatica di questi ultimi mesi. A Roma, ormai, non si parla di altro. “Un’immagine potente che arriva dopo mesi vissuti di nascosto”, si legge nella didascalia al servizio. E Ilary “non farà certo i salti di gioia, eufemismo, nel vedere la sua piccola già in famiglia con la nuova donna di papà”.

Qualche giorno fa, Noemi ha organizzato il compleanno del Pupone sul litorale romano. Una cena a base di pesce con pochi amici. Sullo sfondo, invece, la prima udienza di divorzio, che è stata fissata per il 14 ottobre al tribunale civile di Roma. Totti e Ilary, adesso, potrebbero tornare a guardarsi in faccia dinanzi ai propri avvocati dopo il fallimento di un accordo consensuale: lei, a quanto pare, avrebbe chiesto 30 mila euro al mese e altri 7 mila di mantenimento per i figli. Lui avrebbe proposto solo la somma destinata ai ragazzi. Fumata nera. Tutto è finito in tribunale, tra carte bollate e giudici.