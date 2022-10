Gf Vip, Sonia Bruganelli? "Grande carica erotica": chi ha perso la testa

12 ottobre 2022 a

Amedeo Goria pazzo di Sonia Bruganelli. Il giornalista e conduttore televisivo non nega che "se non fosse sposata con Paolo Bolonis, la corteggerei". Per Goria infatti l'imprenditrice "ha una grande carica erotica. I suoi occhi sono brucianti e il binomio ‘ironia-senso della vita’ da cui è distinta, è irresistibile". Anche se la Bruganelli però la vita sentimentale di Goria va a gonfie vele. Il giornalista, nonostante si sia da poco lasciato da Vera Miales, non rinuncia a nulla.

"Farebbe notizia - spiega a Novella 2000 - se rivendicassi l’astinenza, tuttavia non sarebbe vero; sconfesserei me stesso e il mio slancio vitale. Finché sarò portato a vedere nell’altro sesso un’immagine di bellezza, seduzione e intrigo, mi sentirò abbastanza giovane da darmi alla carnalità. Sotto quel punto di vista sono vitale come trent’anni fa, con però le ambizioni che competono a un uomo di quasi sette lustri".

D'altronde Goria è ben noto per le sue numerose conquiste. Tra queste quella dell'ex moglie Maria Teresa Ruta. Eppure tra le tante donne non c'è Lory Del Santo, che pare non abbia voluto saperne di Amedeo: "Mi viene in mente - ammette - Lory del Santo. Nonostante Wikipedia mi annoveri tra gli uomini della sua vita".