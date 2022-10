Ilary Blasi sfotte Totti per i Rolex? Il karma: subito dopo... un salasso

Francesco Fredella 12 ottobre 2022 a

Una multa in pieno centro a Roma. La polizia municipale scrive un verbale e Ilary Blasi, dopo la Ig stories davanti a un negozio di Rolex, deve fare i conti con il Karma. La scena viene immortalata dai paparazzi del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. La Blasi, accompagnata dalla parrucchiera e migliore amica Alessia Solidani, si concede un po' di relax per le vie del centro.

Un periodo abbastanza complicato per l'ex moglie di Francesco Totti, che sembra abbia preso casa a Vigna Clara (quartiere chic di Roma nord), insieme alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Prima di quella fatidica multa, però, la Blasi pubblica una Storia Instagram in cui ironizza sul Rolex. E tutti, ormai, sappiamo quello che sta accadendo: Totti e Ilary si sono lasciati, una burrascosa separazione che è finita su tutti i giornali.

Il 14 ottobre ci sarà la prima udienza di divorzio: Totti e Ilary potrebbero incontrarsi in tribunale, davanti al giudice e ai loro avvocati. È fallito il tentativo di mettere nero su bianco il divorzio con un accordo consensuale perché i due ex, ormai a quanto pare ai ferri corti, non si sono messi d'accordo sulle cifre dell'assegno di mantenimento: lei avrebbe chiesto 37 mila euro, comprensivi della somma destinata ai figli, lui ne vorrebbe versare solo 7 (per i ragazzi).