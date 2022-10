Re Carlo, l'ultima foto-choc delle sue mani: un terrificante sospetto

Francesco Fredella 21 ottobre 2022 a

Le mani di Re Carlo III adesso diventano un caso di Stato. Come mai? I Tabloid inglesi stanno cercando in tutti i modi di capire cosa possa esserci dietro. E, una dopo l'altra, scattano le ipotesi: le cause del gonfiore alle mani potrebbero essere legate ad edema o artrite. Oppure, qualcuno, parla di una dieta troppo ricca di sale o dall’assunzione di farmaci specifici per combattere la pressione alta.

Poi c'è chi, addirittura, parla di cardiopatia. Ma non ci sono conferme su questa indiscrezione. La foto delle sue mani a "salsicciotto" spunta sui principali giornali britannici: Carlo al centro dell'attenzione mediatica più che mai. Carlo III verrà incoronato il prossimo 6 maggio insieme a sua moglie, Camilla. Ci saranno anche Harry e Meghan? Mistero, per adesso. Non si sa. Pare che non ci saranno: non dimentichiamo che non fanno più parte della famiglia Reale, avendone perso i titoli.

Ma Carlo potrebbe riabilitarli. Non è un mistero che il nuovo Re voglia un ritorno a casa di Harry, che potrebbe aver dato qualche grattacapo alla Regina Elisabetta: gli ultimi anni per la sovrana più longeva al mondo sono stati molti difficili proprio dopo la scelta di suo nipote, che ha lasciato il Regno Unito per trasferirsi in America. E poi tutta la vicenda legata alle interviste che Meghan ha rilasciato contro la famiglia Reale, accusata di razzismo. Il nuovo Re metterà una pietra sopra a tutta questa vicenda?