Miriam Leone: "Struccata", scatta il massacro. Ecco perché

28 ottobre 2022 a

a

a

Miriam Leone senza filtri. Così, in uno scatto su Instagram, l'attrice ed ex Miss Italia, si mette "a nudo" mostrando ai suoi follower l'imperfezione della sua bellezza nel volto messa ancora più in evidenza dai raggi del sole che la riscaldano. "Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico", scrive a corredo della foto che la vede al naturale, senza alcun filtro e senza nemmeno un filo di trucco. Un selfie ravvicinato, scattato dopo giorni di duro lavoro sul set, che la presenta con i capelli spettinati, la pelle lucida, gli occhi gonfi, un rossore sparso e tanti piccoli brufoletti. Insomma, una foto assolutamente normale, nella quale l’attrice siciliana non perde nemmeno un grammo del suo fascino. Tuttavia, la riflessione sulle proprie fragilità e il conseguente messaggio di positività che la modella voleva far passare ha scatenato anche delle polemiche, oltre ai tanti complimenti.

Infatti, se da una parte i follower hanno lodato la bellezza al naturale e il coraggio di immortalarsi senza trucco e appena svegli, dall’altro non è mancato chi l'ha criticata facendo notare che il suo coraggio deriva dalla consapevolezza che Miriam Leone è bellissima anche senza un filo di trucco e che le imperfezioni di cui parla, se ci sono, sono minime. "Scusa Miriam, ma sei letteralmente la più bella d'Italia, di che coraggio parliamo?", "Quali sarebbero le tue imperfezioni?": sono solo alcuni dei commenti polemici. Addirittura, gli utenti più infastiditi si sono persino permessi di mandarla a quel paese. Insomma, il mondo dei social, delle volte, sa essere davvero spietati, e nemmeno le Miss sono risparmiate.