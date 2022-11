Ilary Blasi "beccata con un altro". Eccolo... la paparazzata-terremoto

04 novembre 2022 a

Ilary Blasi è stata paparazzata a cena fuori con un uomo: a riportare lo scoop è il settimanale Diva e Donna in edicola questa settimana. Si tratterebbe di un certo Edmondo I., partner fondatore di un'agenzia immobiliare presente a Milano e a Roma, un uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo. Nelle immagini pubblicate dalla rivista non si vedono atteggiamenti intimi o complici tra i due, eppure ha destato sospetto il fatto che fossero arrivati al ristorante separatamente per poi sedersi, una volta a tavola, uno accanto all’altro. Dagli scatti, inoltre, si vedono altre quattro persone presenti.

Difficile quindi pensare che l’uomo possa essere il nuovo fidanzato della conduttrice tv. Che sia forse la persona che la sta supportando per l'acquisto di un immobile a Milano? Potrebbe darsi. Anche se le uscite separate post cena potrebbero lasciar pensare ad un'abile tattica per sviare l’attenzione. Al momento non è dato saperlo. Fatto sta che la Blasi, reduce dalla fine del matrimonio con Francesco Totti, non si vedeva in compagnia di un uomo da mesi. Sui social però i pettegolezzi viaggiano veloci e c'è chi dice di averlo già visto con la showgirl: lui l'avrebbe accompagnata a riprendere la figlia Isabel al corso di pattinaggio.

L'ex capitano della Roma, intanto, si sta trasferendo in un appartamento a Roma nord con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, con cui fa coppia da quasi un anno. Nonostante i due ex coniugi si godono le loro nuove vite, la battaglia del divorzio prosegue. I punti chiave sono tre: assegno di mantenimento, villa dell'Eur e gestione dei figli. Rimane aperta la partita sui Rolex, mentre la famosa collezione di scarpe e borse pregiate che Totti avrebbe nascosto a Ilary, adesso - secondo alcuni rumors - sarebbe stata ritrovata. Ma non per merito dell'ex calciatore che le avrebbe restituite alla ormai ex moglie. Sarebbe stata proprio Ilary a scoprire, casualmente, dove Totti le aveva nascoste: ovvero nella spa della maestosa villa all’Eur dove i due continuano a vivere da separati in casa in attesa di raggiungere un accordo ufficiale.