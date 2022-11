Chiara Ferragni e Fedez: "Siamo sotto choc. Un altro bambino..."

18 novembre 2022 a

"Siamo andati a fare l’incontro con le maestre a scuola di Leone e ci hanno descritto un altro bambino“. Così ha esordito Fedez in una serie di storie pubblicate nelle scorse ore su Instagram insieme alla moglie Chiara Ferragni. I due hanno voluto condividere con i loro follower quanto è emerso dal il colloquio con le insegnanti del loro primogenito Leone, di 4 anni, che frequenta una prestigiosa scuola materna bilingue di Milano. “Un bambino che non è il nostro - conferma l'influencer - il più educato di tutti, bravissimo”.

Lo stupore è stato massimo, a quanto pare, dato che le maestre avrebbero descritto Leone in maniera molto diversa da come loro sarebbero abituati a conoscerlo. Di conseguenza, anche tanto orgoglio hanno dimostrato i Ferragnez nei confronti del loro bambino. “Lo chiamano Mellow-Yellow perché è super rilassato, non si arrabbia mai. Ma soprattutto che parla inglese da paura, mentre con noi parla zero inglese. Siamo sotto choc”, hanno dichiarato i due vip, visibilmente fieri.

Intanto, nei giorni scorsi, proprio il piccolo Leone era stato protagonista di una polemica via social per un video in cui lo si sentiva dire più volte “basta!”, dopo che sua madre aveva provato a coinvolgerlo nella realizzazione di una clip per TikTok. La reazione del bambino, che non è passata inosservata, ha riacceso i riflettori sulla polemica, già scoppiata da tempo, della sovraesposizione social dei due figli di Chiara Ferragni e Fedez.