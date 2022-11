Marina La Rosa oltre la censura: "Per me l'organo sessuale..."

19 novembre 2022 a

Una Marina La Rosa senza freni quella intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso della trasmissione I Lunatici. Qui, ai microfoni di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, l'ex gieffina ha rivelato aspetti della sfera più personale. "Non faccio sesso da un sacco di tempo - ha esordito senza timori -. Sono tanti mesi ormai. Per me l'organo sessuale principale, almeno nel mio caso, è il cervello".

A suo dire, "se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena. Non ho scelto la castità, né voglio essere asessuata. Sono libera e disponibile. Solo che non trovo la persona giusta".

Per lei alla base di tutto questo c'è una certa "soggezione" nei suoi confronti. "Non so perché - ha premesso -. Sono stata il sogno erotico degli italiani? Sì, è vero. Oggi non credo di esserlo ancora. Essere il sogno erotico degli italiani mi faceva molto vedere. Io non mi sono mai vista così bella. Anzi. Poi quando diventata un sex symbol mi faceva ridere, mi faceva piacere. Anche se quello che affascina di me non è tanto l'aspetto fisico, ma la persona che sono. C'è questa sensualità innata che probabilmente è da sempre, fa parte di me".