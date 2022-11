Re Carlo, "ha staccato il lavandino dal muro": perché è furibondo

25 novembre 2022 a

Nessun membro della famiglia reale britannica può essere immune dalla macchina del gossip. Sovrano compreso. A gettare ombre su re Carlo III è "The King: The Life of Charles III", il nuovo libro del commentatore reale Kinsey Schofield, chiamato a svelare alcuni dettagli del libro inediti - e a tratti imbarazzanti - all'interno del podcast To Di for Daily. A quanto pare, il nuovo re nasconderebbe, dietro quella facciata apparentemente imperturbabile, un caratteraccio: perfezionista al punto da andare in escandescenza al primo intoppo.

Il suo temperamento difficile è già chiaramente emerso nei giorni successivi alla morte della regina Elisabetta quando il nervosismo e la tensione toccavano le stelle. La prima volta è stata proprio durante la sua proclamazione, quando ha chiesto con una certa arroganza che gli venisse tolto il calamaio dalla scrivania, sostenendo che lo disturbava mentre firmava i documenti. Altra reazione che ha fatto discutere è quando si è infuriato davanti alla famosa penna non funzionante con cui doveva firmare dei documenti reali. E ancora, lo abbiamo visto teso in volto diverse volte quando si trovava vicino a suo figlio Harry e in altre occasioni ha faticato a sorridere.

Tuttavia, questi comportamenti hanno trovato delle attenuanti tra i media, che li hanno giustificati con il fatto che gli ultimi scatti potrebbero essere la conseguenza dello stress del momento. Eppure, l'indole iraconda di Carlo salta fuori anche nel suo passato, prima che diventasse sovrano. A rivelarlo è Schofield: "Rompe non solo una finestra ma due perché ha un disperato bisogno di aria fresca”, oppure “Ha distrutto un lavandino perché ha perso un gemello nello scarico”. Ma anche a proposito di Diana Spencer ci sono state delle rivelazioni scottanti. “Una delle cose più scioccanti che ho letto nel libro è che ci sono stati scambi così focosi tra Diana e Charles che i loro dipendenti erano preoccupati per la loro sicurezza”, hanno ricordato gli autori del podcast.