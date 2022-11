Ilary Blasi, tre piccioni: la foto, veleno puro contro Totti e Noemi?

30 novembre 2022 a

a

a

Ilary Blasi ha dimenticato Francesco Totti? Stando alle foto pubblicate da Chi, parrebbe proprio di sì. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, l'ha paparazzata nei giorni scorsi in compagnia di un altro uomo, Bastian. Si tratterebbe di un imprenditore tedesco che vive a Francoforte. A quanto pare, i due si sarebbero conosciuti qualche settimana fa. Poi sono stati paparazzati di ritorno da un weekend a Zurigo dove hanno soggiornato in un albergo molto lussuoso.

"300mila euro". La voce-bomba su Totti e Noemi: Ilary Blasi umiliata | Guarda

Adesso a far discutere è l'ultima storia pubblicata dalla conduttrice su Instagram: si vede un piatto con tre piccioni, mangiati per cena. Qualcuno tra i follower ci ha visto un riferimento a Totti e alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. In ogni caso, in molti hanno notato che solo ieri la Blasi è tornata sui social dopo la mini vacanza a New York. E mentre lei si prendeva una pausa dai social, sono circolate ovunque le foto di Noemi Bocchi con un bell'anello al dito.

Non c'è dubbio, comunque, sul fatto che tra Ilary e Francesco le cose - almeno dal punto di vista sentimentale - sembrano essere chiare e definitive. Restano però da concludere gli accordi sulla separazione visto che ancora non si è arrivati a una conclusione consensuale. I rispettivi legali sarebbero ancora al lavoro.