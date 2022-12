Ilary Blasi con questa donna? Linciata: perché la ricoprono di insulti

20 dicembre 2022 a

Da quando è finito il matrimonio con Francesco Totti, i social di Ilary Blasi sono ancora più attenzionati. I fan sono alla ricerca di qualsiasi dettaglio sul suo stato d’animo e sulla sua vita privata, soprattutto dopo che sulle riviste di gossip sono uscite le foto che la ritraggono in compagnia di un imprenditore tedesco di nome Bastian. Nelle ultime ore la conduttrice di Mediaset è però finita suo malgrado in una bufera per via di alcuni scatti.

La Blasi ne ha pubblicati due su Instagram che la ritraggono assieme alla dottoressa Giulia Cervelli, che è medico chirurgo specializzato in medicina estetica. Tanti utenti hanno attaccato Ilary dopo che la dottoressa ha ricondiviso una delle foto, commentandola così: “La più bella”. Un’opinione che non ha incontrato il favore dei soliti haters, che hanno vomitato tutta una serie di messaggi non proprio carini: “Si è rovinata”, “è irriconoscibile”, “dovrebbe cambiare chirurgo”, “dovrebbe farsi aggiustare le mascelle” e così via.

Attacchi gratuiti che vanno poi a ignorare il fatto che la Blasi in questo caso non si sia fatta un ritocco chirurgico: ha infatti fatto ricorso al counturing, che è una tecnica di make-up applicata nelle foto scattate con la dottoressa e che si sposa bene con l’acconciatura di Ilary. Quest’ultima evidentemente deve essere abituata agli insulti degli haters, dato che ha deciso di ignorarli completamente e di non rispondere.