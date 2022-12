Chanel? "Mazzo di rose per lei": clamoroso sospetto a casa Totti-Blasi

Francesco Fredella 28 dicembre 2022 a

Ad appena 15 anni fa già strage di cuori? Pare proprio di sì: la figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi riceve un mazzo di rose rosse. Un bel gesto, romantico, che finisce subito su siti e giornali. Chanel non commenta e non risponde a quanto pare ai cronisti, curiosi di sapere qualcosa in più. Ma Dagospia, informatissimo sui fatti della famiglia Totti, scrive: "Il giorno prima di Natale ha ricevuto cinquanta rose rosse accompagnate da una dedica speciale. Chi sarà stato il dolce mittente per la giovane della famiglia Totti-Blasi?".

Una domanda che, sicuramente, potrebbe fare ben presto il giro della Rete. Sui Totti, ormai ex, sono puntati gli occhi della stampa dalla scorsa estate quando con una nota congiunta hanno annunciato la separazione. Poi il silenzio totale. Vacanze estive lontano dai paparazzi e poche storie su Instagram (ad eccezione di quella di Ilary Blasi davanti a un negozio di Rolex in centro a Roma). Totti volta pagina, costruisce una nuova vita con Noemi Bocchi e prende casa nel quartiere Vigna Clara, nella periferia nord della Capitale.

Ilary, invece, resta nella grande casa all'Eur. Anche lei sembra avere un nuovo amore, come racconta Alfonso Signorini su Chi. Per il resto la separazione si consuma in tribunale a colpi di carte bollate e avvocati: udienze fiume, mediaticamente interessanti, che impegnano i giornalisti. Ma loro, Totti e Ilary, non parlano con nessuno. Silenzio assoluto. Ogni singola parola, in tutta questa faccenda, viene ben ponderata e ben pesata. In ballo, non dimentichiamolo, c'è un grande patrimonio.