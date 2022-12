Federica Pellegrini, in costume per la luna di miele: pazzesca

29 dicembre 2022 a

Federica Pellegrini e Matteo Giunta finalmente in luna di miele. La coppia, che si è sposata lo scorso 27 agosto, in questi giorni sta postando numerosi scatti dalle Maldive, dove sta trascorrendo qualche giorno a base di amore e relax. Le loro sono vere e proprie cartoline dedicate ai follower. In una foto l'ex nuotatrice posa in costume da bagno con i capelli scompigliati, in un'altra abbraccia il marito.

"Finalmente la nostra luna di miele (quella banale, qualcuno capirà)... Sì siamo un po’ bianchini", scrive la Pellegrini su Instagram postando le foto. Lei e Giunta sognano da tempo un viaggio intorno al mondo, sempre rimandato per i rispettivi impegni professionali. Avevano anche progettato di fare un giro degli Usa, ripercorrendo le tappe dei loro luoghi del cuore, ma alla fine hanno scelto il totale relax alle Maldive.

Per i suoi costumi, l'ex nuotatrice sceglie soprattutto il rosso. In uno scatto la si vede con un modello intero, in un altro invece indossa un bikini, con gli addominali scolpiti in bella vista. Giunta, invece, si mostra in maglietta e pantaloncini: "Lo stile non va a pile", scherza sua moglie commentando il look. I due si sono frequentati per quattro anni prima di uscire allo scoperto. Lui, all'epoca in cui è sbocciato l'amore, era l'allenatore della Pellegrini.