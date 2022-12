Michelle Hunziker, bikini nella neve: Lato B in bella mostra

30 dicembre 2022 a

Un fiammeggiante fine 2022 per Michelle Hunziker. L'anno iniziato con la fine della relazione decennale con Tomaso Trussardi finisce con una vacanza in montagna in totale relax, insieme agli amici e alle amiche tra cui l'attrice Serena Autieri. La showgirl svizzera, che tra pochi mesi diventerà nonna (a 46 anni...), ha però sempre un pensiero carino per i suoi fan e follower. E così su Instagram delizia la platea, soprattutto quella maschile, con una serie di foto pazzesche in bikini bianco, in tinta perfetta con la neve che scende intorno.

Gli scatti sono di sicuro effetto, come il fisico invidiabile della conduttrice di Striscia la notizia: primi piani, sorriso smagliante, pose temerarie da sirenetta in piscina (con il termometro che segna temperature sotto lo zero) e per finire una statuaria Michelle che volta le spalle all'obiettivo, mostrando a tutti il mitologico Lato B che la rese famosissima (pur se ancora sconosciuta, visto l'anonimato) con una arditissima campagna pubblicitaria di lingerie negli anni Novanta. Evidentemente il tempo scorre per tutti, ma non per lei.

Certo, non mancano gli imprevisti. E anche questi finiscono sui social. Durante la registrazione di una breve story ha mostrato in che condizioni i suoi cagnolini avevano lasciato il soggiorno: "Cosa avete fatto, cos’è quello sbrandellamento, ero andata a fare una storia fuori e in due minuti avete sbrandellato tutto, ma stiamo scherzando!". Alla fine, si è reso necessario un bel bagno rilassante con l'Autier per superare lo stress.