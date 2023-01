Principe Harry: "Dove ho fatto sesso la prima volta", oltre lo scandalo

08 gennaio 2023 a

Non solo le bordate contro il fratello William, le accuse pesantissime alla famiglia e in particolare al padre. In Spare, ovvero "ruota di scorta", il libro del principe Harry che sta terremotando i reali inglesi ancor prima della sua uscita, ci sono anche dettagli sulla vita del principe ribelle che lui stesso ha deciso di condividere. Anche dettagli spinti, da bollino rosso.

Per esempio, Harry si prodiga in rivelazioni sulla sua vita sessuale. O meglio, sul suo "svezzamento". Infatti tra le pagine del volume racconta della sua prima volta: "Ho perso la verginità in un campo dietro un pub", racconta senza troppi infingimenti.

Nel libro Harry non rivela chi sia la fortunata, ma il Daily Mail si è messo ad indagare su quella prima volta e, ora, ritiene di averne individuato l'identità. Infatti il principino in fuga in Spare scrive che lei era più grande di lui e aveva un grande amore per i cavalli: due indizi che bastano al Mail per convergere verso Suzannah Harvey, la quale ha sei anni in più di Harry ed è appassionata cavallerizza. Ma soprattutto, Suzannah, una volta confessò di averlo appassionatamente baciato distesa su un prato pieno di fango. Forse, però, si trattava di più di un bacio. Il Daily Mail la ha chiamata per avere chiarimenti o una risposta, ma lady Harvey si è trincerata dietro a un secco no-comment.