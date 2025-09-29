Principe Harry, accuse di "sabotaggio" contro lo staff di Re Carlo

Una pesante accusa l'ultima rivolta dal principe Harry. Al centro, ancora una volta, i controversi rapporti con il padre. Harry avrebbe affermato che alcuni membri della cerchia ristretta di re Carlo avrebbero tentato di sabotare il loro incontro di riconcilazione. Un faccia a faccia che si è tenuto a Londra e su cui il team del principe non ha lesinato incriminazioni. Nel mirino i "cortigiani". Per Harry sono stati loro a far trapelare ai media dettagli del loro incontro per sabotarlo. "La realtà è che i collaboratori più anziani hanno lavorato dietro le quinte per migliorare quello che è un delicato ma importante rapporto familiare privato", ha detto una fonte reale al Sunday Times.

Un articolo del quotidiano The Sun sosteneva che l'incontro di Harry con suo padre fosse stato "chiaramente formale" e che aveva fatto sentire il Duca di Sussex più come un "visitatore ufficiale", piuttosto che come un familiare stretto. Carlo sarebbe stato "molto chiaro" nel ribadire al figlio minore come restino in vigore i paletti fissati dalla regina Elisabetta sua madre sull'esclusione di Harry dallo status di membro attivo di casa Windsor e dai compiti di rappresentanza ufficiale della monarchia, allo stato, avendo egli deciso di vivere all'estero e svolgere con la moglie attività anche commerciali per sostenersi autonomamente.