Monica Huldt, la modella estrema: "Cerco una guardia del corpo per..."

11 gennaio 2023 a

a

a

"Cerco una guardia del corpo che mi accompagni in palestra": la strana richiesta arriva da Monica Huldt, modella 38enne dell'Arizona. Che ha fatto sapere di essere quasi "costretta" per lavoro a tenersi in forma. Una necessità che però non le pesa. Tant'è che ha dichiarato che ama andare in palestra. Peccato solo per un piccolo inconveniente, che starebbe cominciando a infastidirla. La 38enne ha detto di essere talmente sexy che tutti gli uomini provano ad avvicinarla. Di qui l'intenzione di assumere una guardia del corpo.

La modella si allena cinque volte a settimana. Si tratta, per lei, di un momento in cui si dedica completamente a se stessa, al suo corpo e alla sua mente. E il fatto che gli uomini la fermino spesso per chiederle il numero o di uscire starebbe iniziando a stufarla. Il suo obiettivo ora è trovare qualcuno che possa tutelarla durante gli allenamenti. "Vorrei una guardia del corpo che entri ed esca con me dalla palestra, sono disposta a pagarla qualsiasi cifra", ha rivelato al Daily Star.

Monica Huldt poi ha aggiunto: "Una volta stavo guardando il mio telefono e questo ragazzo più grande è venuto da me e mi ha detto: 'Smettila di provare a scrivermi, non ho portato il mio telefono'. Ho risposto dicendo che non gli stavo mandando messaggi e poi mi ha chiesto se invece avrei voluto farlo. Mi fa piacere che mi trovino attraente ma quando è troppo è troppo".