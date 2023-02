Sanremo 2023, Chiara Ferragni dà scandalo: intimo trasparente (e non solo)

02 febbraio 2023 a

Chiara Ferragni super sexy su Instagram. L'imprenditrice digitale e futura conduttrice di due serate del festival di Sanremo si è mostrata ai suoi follower in un completo di lingerie nero di pizzo praticamente trasparente. L'"outfit", infatti, lascia intravedere il seno. Non è la prima volta che l'influencer pubblica scatti che la ritraggono in biancheria intima. Peccato, però, che ogni volta venga sommersa di commenti negativi.

I commenti contro la Ferragni e contro questo tipo di foto vanno dal body shaming alla convinzione secondo cui una mamma non dovrebbe mostrarsi così. Questa volta però, più che i commenti negativi, ad attirare l'attenzione - come fa notare Leggo - sono i follower che scrivono: "Ha mostrato i capezzoli? Che cliché". Nella didascalia accanto alla foto in intimo, la Ferragni ha scritto: "Mi sento me stessa indossando questo completino".

L'imprenditrice digitale, comunque, si mostra spesso con outfit stravaganti. Ad esempio alla settimana della moda di Parigi, nonostante il suo abbigliamento fosse abbastanza sobrio, alla sfilata di Schiaparelli aveva indossato degli shorts che mettevano in risalto le sue gambe. Nel frattempo, si avvicina l'appuntamento con Sanremo. E l'influencer esprime spesso sui social le sue emozioni per questo suo esordio alla conduzione.