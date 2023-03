Totti, "già due anni fa...": cosa spunta sulla Bocchi, indizio-choc

10 marzo 2023 a

Una conoscenza che non lo aveva lasciato indifferente. Si potrebbe descrivere così l’inizio del rapporto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, che ormai sono una coppia a tutti gli effetti da quando l’ex capitano della Roma si è separato da Ilary Blasi. Stando alle ultime indiscrezioni, Totti aveva lasciato i primi “mi piace” su Instagram alla sua nuova fiamma già nell’agosto 2021, quando era ancora sposato con la conduttrice di Mediaset.

In particolare il primo “mi piace” risalirebbe al 14 agosto 2021 e sarebbe legato proprio al periodo in cui i due si sono conosciuti in amicizia. Entrambi si trovavano in Sardegna: lei era già separata dal marito, lui era ancora con la Blasi, che era presente in quella vacanza. Noemi e Francesco si sarebbero conosciuti in occasione di un evento di pale e da allora sarebbe nata un’amicizia, che poi si è trasformata in altro quando il rapporto tra l’ex capitano giallorosso e la conduttrice di Mediaset si è sfasciato.

Ufficialmente la storia tra Totti e la Bocchi è iniziata soltanto dopo la fine del matrimonio con la Blasi. I “mi piace” rintracciati su Instagram avvalorano però la tesi secondo cui Francesco non fosse indifferente alla Bocchi già prima di frequentarla seriamente. Fatto sta che i due ormai stanno insieme da mesi: lo scorso ottobre sono usciti allo scoperto rendendo pubblica la loro storia.