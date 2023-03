Andrea Agnelli, vita stravolta: "Cosa farà entro primavera"

30 marzo 2023 a

Dopo l'addio alla Juventus, per forze di causa maggiore, ecco che Andrea Agnelli pensa al futuro. E a cosa pensi, nello specifico, lo rivela Chi, il settimanale a tutto gossip diretto da Alfonso Signorini: pensa al matrimonio.

Già, Andrea Agnelli promesso sposo: dopo le dimissioni dalla presidenza del club bianconero, ora tormentato da penalizzazioni e inchieste relative proprio agli anni della gestione del rampollo, si pensa a una nuova pagina della propria vita privata, una delle pagine più liete.

Secondo quanto scrive il rotocalco, infatti, Agnelli starebbe organizzando il matrimonio con Deniz Akalin, la bellissima ex modella turca con cui sta ormai dal 2015. Secondo quanto trapela, le nozze di Andrea Agnelli e Deniz si celebreranno entro questa primavera.

Per la precisione, per entrambi, si tratta di seconde nozze. La turca Deniz è infatti l'ex moglie di Francesco Calvo, che era il migliore amico di Andrea Agnelli nonché ex responsabile dell'area sportiva della Juventus. Ma dopo la storiaccia di corna, Calvo se ne andò al Barcellona. Salvo tornare pochi mesi fa, all'indomani delle dimissioni di Angelli: Calvo oggi è infatti Chief Football Officier del club bianconero.