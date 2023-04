Ilary Blasi contro Totti: "Tieniti l'assegno". Bomba in tribunale

Roberto Tortora 05 aprile 2023 a

Tutto è, fuorché un divorzio consensuale quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Tra proposte e controfferte, la tensione resta palpabile anche in aula tra i due. Le istanze sono state consegnate da entrambi al Tribunale di Roma lo scorso 31 marzo. L’ultima richiesta della showgirl, che si appresta a condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, è il rifiuto dell’assegno di mantenimento da parte dell’ex-capitano della Roma, in cambio della Villa all’Eur, dove già vive insieme ai figli e dove, una volta, dimorava anche Totti.

Pare, infatti, che in questo periodo la conduttrice abbia un reddito più alto dell’ex marito. Non è dunque questo il motivo per cui i due non hanno raggiunto un accordo per evitare la separazione giudiziale. Totti, dal canto suo, non gradisce che quella casa venga occupata anche da Bastian Mueller, nuovo compagno della Blasi. Il Francesco nazionale è rimasto irritato nel vedere il tedesco mano nella mano con la figlia Isabel a passeggio, in alcuni scatti finiti sul settimanale Chi.

Per quanto riguarda i figli, almeno in questo caso sembrerebbe esserci sintonia. Hanno chiesto entrambi, infatti, l’affidamento congiunto, ma il nodo è capire con quale dei due genitori i figli dovranno avere fissa dimora e quale, invece, vedere “in trasferta”. Da questo dipende anche la decisione sull'assegno di mantenimento per i tre e l'assegnazione della casa: ipotesi remota che la villa dell'Eur resti a Totti, anche perché ha appena comprato casa a Roma Nord con la nuova compagna Noemi Bocchi. Entro 30 giorni il giudice delibererà sugli accordi provvisori. Bisognerà capire anche se i due ex presenteranno istanza di addebito, cioè daranno all’altro la colpa della fine del matrimonio. Altro filone, separato dall’affidamento dei figli, è la questione Rolex e borsette. Ilary ha prelevato gli orologi dalla cassetta di sicurezza, perché li ritiene dei regali, ma Francesco li rivuole indietro. Il giudice del processo civile ha chiesto un rinvio dell’udienza per ascoltare i testimoni.